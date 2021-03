В icomek ежедневно поступает около 70 обращений по уборке снега

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В ситуационный центр icomek ежедневно поступает порядка 70 обращений. Все они касаются уборки улиц от снега. Специалисты центра работают в усиленном режиме, как и коммунальные службы. Однако, жалоб от горожан с каждым днём становится всё больше. Одна из них поступила от жительницы частного сектора Валентины Афанасьевой. Пенсионерка боится, что этой весной её двор затопит талыми водами. Возле её дома образовались двухметровые сугробы.

Если многие североказахстанцы тёплых деньков ждут с нетерпением, то хозяйка дома по улице Колхозный Косогор, 8 Валентина Афанасьева — с опаской. Как только солнце пригреет образовавшиеся здесь двухметровые сугробы, они ручьями потекут вниз, ближе к постройке. Такой «снежный забор», по словам горожанки, перед её домом появляется ежегодно.

Валентина Афанасьева-жительница города Петропавловска:



— Эту кучу вывозили постоянно, но, я все время просила. Каждый год хожу, прошу. Хотя, все знают, что улица у нас узкая. А проезжать транспорту тоже надо, и все кидают к моему домику. И поэтому у меня такая проблема, что мне постоянно приходится просить. Если эту кучу не вывезти, я боюсь, что вода пойдет через окошки.



Проблему с вывозом снега Валентина Адамовна пытается решить всеми силами. Помимо обращения в акимат она рассматривала и частные услуги. Однако, запрашиваемая сумма пенсионерке не по карману. Просмотрев объявления в интернете, мы лично в этом убедились. Чтобы очистить двор от снежных завалов, нужно раскошелиться более чем на 10 тысяч тенге, и это только за час работы. Примерно столько же уйдет и на вывоз сугробов на полигоны.

Да и по такой цене убирать снег техника подъедет не сразу — много заявок. В ударном темпе сейчас работают и коммунальные службы. Около 300 единиц техники ежедневно вывозят снег на полигоны. В городе их 4.

Асем Айтулова- пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Во всех отдаленных частях города -микрорайон Рабочий, Подгора, Зайсан, Заречный весь жилой сектор убирают снег с 15.00 начиная и до утра. И в порядке очереди снег убирается. Сначала, где большой поток машин, затем проулки.



Жителям города остается только ждать своей очереди. Когда она дойдет до микрорайона «Косогор», никому неизвестно. Тем временем в зоне риска подтопления в областном центре находятся 240 домов. Местные власти за паводковой ситуацией следят круглосуточно.

Булат Жумабеков — аким г. Петропавловска:



— Разработан и утвержден план проведения, проанализированы подтопляемые территории за 2017-2020 год, подготовлены карты, составлены списки мест подтопляемых участков. 25сек Мы составили карту с отметками высот поселка Заречный и в г.Петропавловске.



Рассчитали и необходимое количество техники. Порядка 180 единиц готово к эксплуатации в период паводка.

Жанель Бисенбаевой