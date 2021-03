В Петропавловске прошел конкурс стихотворений, посвященный 175-летию Жкамбыла Жабаева

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Жыр алыбы — Жамбыл». Под таким названием в Петропавловске прошел конкурс, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева. Творческое состязание проходило с 22 по 26 февраля. В нем приняли участие 18 североказахстанцев.

Юлия Мигачёва изучает государственный язык со школьной скамьи. А вот более углублено — последние два года. Говорит, казахский — очень красивый и богатый. Знать его — это долг каждого гражданина нашей страны. Что касается конкурса, то девушка узнала о нем от своего учителя. Для этого состязания Юлия выбрала стихотворение Жамбыла Жабаева «Әкеме».

Юлия Мигачёва — главный специалист аппарата акима СКО:

— Я считаю, что необходимо прославлять и не забывать имена великих поэтов. В том числе, благодаря таким конкурсам, на которых мы более подробно изучаем и вспоминаем произведения великих поэтов. На конкурсе я рассказывала стихотворение «Әкеме». Оно посвящено тому, как Жамбыл давал обещание своему отцу, оставаться таким человеком, каким был. Я считаю, это главной ценностью.



Помимо Юлии, в конкурсе приняли участие еще 17 слушателей. Среди них — сотрудница петропавловского спецприёмника Серафима Окишева. Любовь к казахскому языку у Серафимы, как и у Юлии началась еще в школе. Сейчас леди в погонах в совершенстве владеет государственным языком, и даже освоила делопроизводство на нем. На конкурсе девушка прочитала стихотворение, посвященное блокаде Ленинграда и участникам Великой Отечественной войны.

Меруерт Касенова — методист Центра по обучению языкам:



— Конкурс посвящен 175-летию Жамбыла Жабаева. Главная цель конкурса — расширение коммуникативного пространства государственного языка, выявление, поддержка, формирование навыка выразительного чтения у слушателей нашего центра. Особое внимание жюри конкурса уделяло выбору стихотворений, правильному произношению, выразительности, и конечно же, качеству видео, музыкальному сопровождению.



По итогам конкурса, призовые места заняли 6 слушателей центра. Все они были награждены дипломами и благодарственными письмами.

Алишер Ашимов