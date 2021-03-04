Досуговый центр «Жүрек жылуы» для детей с особыми потребностями

Дети/молодежь

21:42 4 Марта 2021

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Здесь обучаются около 50 детей с синдромом Дауна, задержкой речевого развития, нарушением опорно-двигательного аппарата. Сейчас дети делают открытки к 8 марта. Рисуют, клеят, вырезают цветочки — это способствует развитию мелкой моторике рук. Также здесь с ребятами занимаются специалисты — психологи, дефектологи, логопеды. Идея создать такой уникальный центр принадлежит Дине Кудабаевой.

Дина Кудабаева, инициатор создания досугового центра «Жүрек жылуы»

— В нашей области очень мало центров, где оказывается такая целенаправленная помощь и поддержка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть центры, в основном, либо они платные, либо в частном порядке психологи, которые тоже стоят определенных денег. А так, чтобы абсолютно бесплатно и на постоянной основе, у нас пока таких центров не было.

Анастасия Швец, директор фонда «Солнечный дом»:

— Последнее наши пристанище, где занимались наши дети, это было подвальное помещение. Это то, что мы могли себе по финансам позволить. И, когда мы увидели это помещение, — просторное, светлое, мы даже не поверили, о таком могли только мечтать.

 

 

Анастасия Остертак

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