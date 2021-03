В преддверии 8 марта в СКО прошёл праздничный концерт

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Праздничная атмосфера царила в фойе ещё до начала концерта. Комплименты, поздравления и букеты цветов. Всё это под аккомпанемент классической музыки. Красиво и изысканно. Как и сами дамы. На вопрос «Не мешает ли маска?» отвечают, искренние улыбки не спрячешь, их видно по глазах.

На этот праздничный концерт пригласили особо отличившихся североказахстанок. Они покоряют карьерные вершины, их труд принёс пользу всему региону. И за это им искренние слова благодарности.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Женщины являются вдохновителями многих успехов. Мы знаем из истории, что самые лучшие произведения искусства, великие достижения в истории случились благодаря вдохновению женщины. Мы сегодня гордимся нашими женщинами. Каждая из вас на своём месте: в бизнесе, сельском хозяйстве, промышленности, дома выполняете огромную роль в развитии нашей области и страны.

При этом большинство ещё и прекрасные хранительницы домашнего очага. Акзейнеп Рамазанова из села Пресновки Жамбылского района с утра до ночи в окружении малышей. Трудится в детском саду, а после работы её встречают свои шестеро детей.



Акзейнеп Рамазанова, многодетная мать:

— У каждого свои обязанности, каждый знает своё занятие. Ходим на тренировки. Я думаю, самое главное — это воспитание. Дать первоначальное воспитание старшим детям. Младшие дети, глядя на старших, у них будет стимул. Они смотрят на них. Главное — дать фундамент. Большая семья — это же хорошо, когда дети приезжают, радость такая.



За воспитание шестерых детей Акзейнеп получила подвеску «Күміс алқа». В этот день её вручили ещё четырём многодетным мамам.

Любые высоты достижимы, если есть поддержка близких, считает Самал Асылбаева. За неоценимый вклад в сферу культуры она получила почётную грамоту акима области. Женщина из музыкальной семьи, мама и дедушка виртуозно владеют домброй, а Самал произведения на двухструнной исполняет с 6 лет.



Самал Асылбаева, артистка оркестра казахских народных инструментов имени «Сегіз сері»:

— В этом году 20 лет, как я работаю с сфере культуры. До карантина у нас была активная жизнь, у нас были концерты. Мы ездили по городам. Честно сказать, чтобы вот так ездить, нужна поддержка семьи, мужа. Потому что они остаются дома с детьми. В этом плане я им благодарна.

Наградили в этот день и Асемгуль Каптаеву. Женщина трудится в областной прокуратуре, работает с уголовными делами. Каждый день, даже в праздничный, она на страже закона, а значит и в форме. Её Асемгуль не променяет даже на самое прекрасное платье. Ещё в юности смотрела на людей в погонах и мечтала пополнить их ряды, вспоминает Асемгуль.

Асемгуль Каптаева, старший прокурор управления прокуратуры СКО:

— Горжусь тем, что мы носим форму. Мы представляем государство, и это наш долг. Я уже 17 лет работаю в органах прокуратуры. В прокуратуре области работаю с 2011 года. Сегодня я получила почётную грамоту от акима области. Спасибо за оказанное доверие. Мы служим государству, и нашу работу оценили.



Оценили и работниц других сфер. Бизнес, сельское хозяйство, промышленность, образование и здравоохранение. Они каждый день делом доказывают, что женщины — не слабый пол. Такое выражение давно пора забыть. На их плечах и работа, и хлопоты по дому, и воспитание детей. При этом выглядят они на все сто и женской мудростью обладают. И мир они не только украшают, а меняют в лучшую сторону.

Айгерим Мукашева