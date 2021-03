В Kozybayev University отметили 155-летие Алихана Букейханова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Значимая личность, имя которого не тускнеет с годами. Алихан Букейханов — один из самых выдающихся представителей казахской интеллигенции, который неустанно боролся за независимость родины. Сострадание и желание постоять за своих соотечественников подталкивает лидера национально-демократической партии «Алаш» бороться за права и свободу казахского народа. Путь долгий, тернистый, но верный, отмечают учёные.



Заркын Тайшибай, заслуженный деятель Казахстана, академик, профессор Kozybayev University:

— Значимые алашординцы считают его вождём, наставником в борьбе за независимость. Если мы будем вспоминать деятельность личностей, то обязаны личному примеру Букейханова.

Боль от потери родных людей, постоянный контроль над деятельностью, доносы, расстрелы друзей и однопартийцев не сломили дух Алихана Букейханова. Он продолжал вести активную общественную работу, которую сейчас изучает молодежь.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Наша задача и миссия молодого поколения — сохранить и приумножить Независимость. Сделать все, чтобы казахский народ всегда был независимым. Жил свободно и процветал.

27 сентября 84 года назад Алихана Букейханова приговорили к казни. На допросах он взял на себя всю ответственность за действия партии «Алаш», пытаясь таким образом защитить участников движения. В тот же день его расстреляли. Сегодня его помнят как благородного человека, который посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу.

Жанель Бисенбаева