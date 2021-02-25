Изменения в правилах назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей

Общество

19:34 25 Февраля 2021

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Министр труда и социальной защиты населения РК внес изменения и дополнения в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей.

Для назначения пособия на рождение и по уходу за ребенком необходимо обратиться в территориальный орган по назначению пособий через госкорпорацию или на портал с заявлением о предоставлении этой услуги.

При регистрации рождения ребенка она будет оказывается по принципу «одного заявления». Что касается пособия многодетной семье, то оно назначается со дня обращения в уполномоченный орган. Для назначения пособия к заявлению прилагаются документы, указанные в стандарте государственной услуги «Назначение пособия многодетной семье». О возможности получения такой услуги заявитель узнает из автоматизированной информационной системы Е-макет при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи на веб-портале «егов».

 

 

 

Анастасия Остертак

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