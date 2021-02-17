В СК прошла вторая внеочередная сессия областного маслихата

На повестке дня 8 вопросов. Их народные избранники рассмотрели меньше чем за 20 минут. Проекты практически не обсуждали, предложений не выдвигали.

Возможно, некоторые просто ещё не свыклись с амплуа народного избранника. Всё-таки для многих в этом зале носить депутатский значок в новинку.

Состав областного маслихата обновили на 77%. В этом году больше мест предоставили женщинам и молодёжи. 9 и 7 кресел соответственно. Возможно, их мнение удастся услышать на следующих сессиях.

А пока докладчики зачитывают выступления, депутаты голосуют. Почти по всем вопросам стопроцентное «за». Единственное «против» прозвучало, когда говорили о переименовании сёл и округов.

Досбол Абдриисов, и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Предлагается переименовать Новосельский сельский округ Акжарского района на с/о Үлкен Қараой. Село Коммунизм Акжарского района на село Баймырза. Село Киевское Акжарского района на село Кіші Қараой.

Большинством голосов проект по переименованию утвердили. Как и по передаче учебного заведения в частные руки. Бескольскую среднюю школу-гимназию под крыло планирует взять ТОО «Радуга».

Напомню, в райцентре на базе этой школы предприятие открыло колледж, в котором бесплатно обучают потенциальных работников.

Использовали пустующие помещения, сделали там ремонт. Теперь модернизировать хотят всю школу.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Проект ГЧП предусматривает государственные обязательства. Выплаты производятся в течение срока доверительного управления в течение 10 лет. Цель: проведение капитального ремонта, оснащение школы до уровня современного образовательного учреждения.

А ещё передовые подходы к обучению и соответствующая материально-техническая база и оборудование. В нашей области уже есть успешный опыт передачи школы в частные руки.

Речь о той, что в селе Петерфельд. Инвестор вложил 300 млн тенге и превратил старое здание в современный центр научной мысли.

Айгерим Мукашева