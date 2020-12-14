Акцию «От двери к двери» проводят нуротановцы в Петропавловске

Предвыборная агитация нуротановцев шла и в выходные. Стартовала акция «От двери к двери». Депутаты партии «Nur Otan» посетили городские многоэтажки. Жителям напомнили о предстоящих выборах, а ещё раздали листовки с предвыборной программой.

Практически все, кого посетили партийцы, заверили, что на выборы они придут. За кого отдадут свой голос, ещё не решили. У них есть время до 10 января. Предвыборной программой нуротановцев заинтересовались. Там и про строительство доступного жилья, и про благоустройство. Но основной упор сделали на решение социальных вопросов североказахстанцев.

Есжан Оразалин, кандидат в депутаты Мажилиса РК от партии «Nur Otan»:

— Я знаю все проблемы изнутри, которые есть в СКО. Я приложу все свои силы, знания, умения и опыт для развития этого региона. Основные направления программы партии: обеспечение статуса наших граждан. Увеличение пенсионных взносов, выплат многодетным матерям. Увеличение зарплаты врачам. Пандемия показала все эти проблемы.

Выделять больше средств на здравоохранение, образование и культуру. Работникам этих сфер нужно поднять зарплату, считают нуротановцы. А ещё закупить новое оборудование взамен устаревшего. Немало пунктов в предвыборной программе посвящено и улучшению жизни на селе. От инфраструктуры до трудоустройства.

Серик Ахметбеков, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Для сельчан, это прежде всего дешевые кредиты. Сейчас уже по ставке до 6%. Это ставка ниже инфляции годовой. Наши сельчане смогут также получать субсидирование ставок и лизинга. Программа «Еңбек», которая направлена на микрокредитование. Простые жители могут открыть бизнес.

Раздавать листовки с программой и напоминать о выборах нуротановцы планируют весь период агитации. Посещать будут не только петропавловцев. Сельчане без внимания тоже не останутся.

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Встреча кандидатов в депутаты с избирателями прошла в районе Г. Мусрепова

10 декабря в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов. В первый день этой кампании кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» района им.Г.Мусрепова встретились с жителями села Раисовки.

Заботиться о благосостоянии населения, решать насущные проблемы и развивать сёла. Такие важные, но вполне реалистичные задачи ставят перед собой нуротановцы. В предвыборной программе на ближайшие 5 лет представители правящей партии сделали ставку на 7 основных приоритетах.

Один из них — доступная и качественная медицина. Только в этом году в районе имени Г.Мусрепова отремонтировали 3 фельдшерско-акушерских пункта, установили новейшее оборудование. Работу продолжат и в 2021-ом.

Берик Сапанов, кандидат в депутаты районного маслихата от партии «Nur Otan»:

— Многие изменения в хорошую сторону есть, которые работают по линии партии «Nur Otan». Надеюсь, программа выполнится. На будущее в программе есть строительство новых фапов и капитальный ремонт наших медицинских учреждений.

Беспокоит нуротановцев и демографический вопрос. В СК, особенно в сёлах, наблюдается отток населения. В поисках лучшей жизни люди перебираются с малой родины в большие города или уезжают из страны. Это не радует.

В первую очередь нужно создавать комфортные условия для сельчан: повышать заработную плату, привлекать молодых специалистов, строить новые дома, социальные объекты и, конечно, не забывать о благоустройстве.

Камбар Кажигалиев, кандидат в депутаты районного маслихата от партии «Nur Otan»:

— Я работаю в сельском хозяйстве с 1995 года и не понаслышке знаю проблемы сёл. Думаю, нужно сейчас пропагандировать сельское хозяйство, и специальности, которые востребованы в отрасли. Условия нужно создать в школах, поднять качество знаний учеников. Необходимо привлекать врачей. Нужно обратить внимание на жилой фонд. Деревни у нас старые, нужно строить новые дома.

От слов — к реальным действиям. 10 января 2021-го в стране пройдут парламентские выборы. От мусреповцев свои кандидатуры в районный маслихат выдвинули двадцать четыре партийца «Nur Otanа», ещё четверо представителя — поборются за кресло депутата в областном маслихате.

Айгерим Мукашева