Хоккеисты «Кулагера» на домашней арене одолели столичный «Номад»

Спорт

18:20 19 Ноября 2020

Начало матча, к удивлению, выдалось ярким на голевые моменты. На 5-й минуте гости провели молниеносный контрвыпад, изменив счёт на табло в свою пользу. 1-0. Ответа от «скакунов» долго ждать не пришлось. Спустя 3 минуты нападающий Илья Ахметов подкараулил отскок шайбы от вражеского вратаря и отправил её точно в цель.

Не прошло и мгновения, как петропавловцы вышли вперед. К концу периода наши ребята сбавили обороты, за что соперники и наказали. На перерыв команды ушли при равном счёте. Забитых голов пришлось ждать до 3 периода. На 42-й минуте «Номад» снова нашёл ключ к нашим воротам. 2-3.

К счастью, до финальной сирены форвард Евгений Попитич смог спасти команду и восстановить равновесие. В овертайме наши хоккеисты все-таки добыли победу. Героем этой встречи стал защитник «скакунов» Федор Хорошев. Шикарным броском он не оставил шанса голкиперу соперников. Ответный матч между клубами пройдет 19 ноября.

 

 

Абай Альжанов

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