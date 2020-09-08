Школьники с.Байтерек «ловят интернет» на улице и крышах домов

Абай Альжанов, корреспондент:

— В селе Байтерек Кызылжарского района больше 1600 человек. Населенный пункт большой, развивающийся. Находится всего в 16 километрах от Петропавловска. Но при этом, здесь отсутствует проводной интернет, а мобильная связь ловит очень плохо. Ближайшая вышка находится в соседнем Бесколе.

Айжан Байтебенова, жительница с.Байтерек, Кызылжарский район:

— Мы переехали сюда 2 недели назад. Качество связи здесь очень плохое. Мы думали, что будем учиться дистанционно. Искали варианты, но ничего. Для того, чтобы общаться с родными, нам приходится выходить на улицу, искать связь, где лучше. У меня 2 оператора: «Актив» и «Теле2». «Теле 2» ловит 1 -2 палочки, а «Актив» вообще нет.

«Несладко» приходится и семье Абдрахмановых. 6 лет назад чета переехала в село по программе переселения. Мать восьмерых детей Райхон недоумевает, как такое может быть, что село, до райцентра которого рукой подать, находится вне зоны доступа сети.

Её 3 сына и столько же дочерей обучаются дистанционно. Местная школа им выдала для онлайн-занятий компьютер. Но, видимо, в учебном заведении не учли, что толку от техники ноль. Да и смысл их вообще раздавать детям, у которых нет доступа в интернет.

Райхон Абдрахманова, жительница с.Байтерек, Кызылжарский район:

— Ужасно ловит мобильная сеть. Компьютер пылится и стоит без дела. Для отправки домашних работ мы предпочитаем пользоваться «WhatsApp». Чтобы уловить сигнал, ставлю свой смартфон на край окна. Через него и раздаю вай-фай детям на три их мобильных телефона. Притом иногда ждём допоздна, связь пропадает.

Мы связались с местным акиматом, чтобы узнать ответы на все вопросы. Нам ответили, что о таком положении дел здесь знают и даже пытались помочь.

Бахытжан Ташева , и.о. акима Кызылжарского сельского округа:

— В 2019 -м и в марте 2020 года от акимата округа были направлены письма в сотовые компании «Теле 2», «Билайн», «Кселл» с просьбой усилить сигнал интернета. От компании «Кселл» был ответ: при численности населения менее 10 тысяч человек установка антенны является неокупаемой. Компания «Теле 2» при установке вышки обязалась уведомить акимат округа заранее. По желанию жители округа могут обратиться в АО «Казахтелеком» для подключения модема от «Алтел» на 1,2 года

Теперь жителям Байтерека остаётся надеяться, что когда-нибудь в их перспективном селе установят долгожданную вышку сотовой связи, а ещё проведут телефонную линию. Возможно, только тогда в каждом доме, наконец, появится доступный, качественный интернет.

Абай Альжанов