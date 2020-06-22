21 июня казахстанцы стали свидетелями солнечного затмения

Следующее кольцевое затмение случится в 2039 году. Увидели его жители Саудовской Аравии, Индии и Китая. В южных странах фаза закрытия была больше, чем в северных.

У нас в Казахстане было частичное затмение. Алматинцы стали свидетелями наибольшего. Там луна закрыла солнце на 60%. В Петропавловске этот показатель составил 24%. Сейчас весь интернет пестрит снимками необычного явления.

Андрей Солодовник , профессор кафедры «Физика» СКГУ им. М.Козыбаева:

— Начало было в 11-30 и заканчивалось 13:30, ну вот максимум 12:38 как раз к близи полудню. Поэтому еще одно совпадение затмение в полдень, когда солнце выше всего над горизонтом и надо же у нас нашли тучи и полил дождь. Такое бывает, конечно, редко но бывает, ну огорчаться не будем.

Анастасия Остертак