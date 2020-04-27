Горакимат: Сбор данных о дачниках проводят в Петропавловске

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Для составления этого списка нам необходимо наименование дачного сообщества, ФИО владельца, список лиц, которые будут выезжать на данные дачные участки. И третье — ИИН этих людей. Дело в том, что эти данные будут вноситься в автоматизированную систему СЕРГЕК. Дополнительно нужно указать автотранспорт тоже.

Таким образом, никакие дополнительные справки и документы для въезда на дачные участки, когда он будет официально разрешён, петропавловцам не понадобятся. Удостоверение личности и будет тем самым заветным пропуском. Как выяснилось, такое решение местных властей не всем дачникам пришлось по вкусу.

Василий Ротарь, председатель общественного объединения садоводов г. Петропавловска:

— Есть такие граждане, которые не желают давать, боятся, что их ИИН пойдет в другую сторону. Это все должно быть правильно и соответствовать, по-другому ничего не получится. Если у вас не будет данных, вы будете, как нарушитель.

Всего на территории областного центра находится 136 дачных обществ, это почти 22 тысячи участков. Все их владельцы, которые хотят туда попасть, должны предоставить следующую информацию.

ДАННЫЕ: — ФИО владельца дачного участка — ИИН владельца дачного участка — Фактический адрес проживания владельца дачного участка — Наименование садоводческого товарищества — Список лиц, которые будут въезжать на данные дачные участки — Контактный телефон для уточнения данных — Дополнительно предоставить данные по легковому автотранспорту (марку, гос. регистрационный номер. Данную информацию можно: — Предоставить через председателя садоводческого общества — Отправить на электронный адрес dpetro2020@mail.ru — Отправить на мобильный номер WhatsApp: 8 708 306 28 38.

Дарья Пышмынцева