Студенты СКГУ теперь могут получить отсрочку по оплате за обучение

Сейчас все североказахстанские студенты обучаются на дому — удаленно, сидя за компьютером, либо за смартфоном. Это уже не новость. Режим чрезвычайного положения изменил им привычный учебный распорядок, но не изменил стоимость образовательных услуг.

Она осталась прежней. Возникает вопрос — как быть тем семьям, которые лишились дохода, и у них нет возможности платить за учебу ребенка?

Нурлан Баймбетов, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам СКГУ им. М.Козыбаева:

— Мы понимаем, что из-за режима ЧП многим студентам и их родителям сейчас тяжело оплачивать учебу. Будем рассматривать социальное положение каждой семьи, и после уже решать вопрос об отсрочке. Учащимся с 1-го по 3-й курсы мы сможем дать ее до 1 сентября, а студентам последнего курса до получения диплома.

Воспользоваться такой опцией студенты СКГУ могут на сайте вуза «nkzu.kz». Для этого нужно выбрать пункт «центр обслуживания и регистрации студентов», найти строку «прием заявления на отсрочку по оплате за обучение».

Далее, нужно скачать «форму заявления», заполнить ее и отправить на электронную почту cos_skgu@mail.ru. Удобно, а главное, проделать эту процедуру можно не выходя из дома.

Саида Арбагулова, студентка СКГУ им. М.Козыбаева:

— От имени студентов хочу поблагодарить наш университет. Сами знаете, что не у всех на данный момент есть возможность платить за учебу. Большинство родителей испытывают финансовые сложности. Отсрочка будет как нельзя кстати. Как только переживем эти трудные времена, думаю, все будет хорошо.

В Северо-Казахстанском государственном университете больше 6700 студентов, половина из которых, обучаются на платной основе. А стипендиаты вуза продолжат получать выплаты в полном объеме, как прежде.

Абай Альжанов