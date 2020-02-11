Порядка Т2 млрд нужно вложить новому директору ТОО «Жаркын СК»

Все, кто пришел сюда — обманутые пайщики ТОО «Жаркын СК». Напомню, скандал вокруг этого товарищества прогремел на весь регион. Без ежегодных дивидендов остались почти 900 людей, для которых земля — единственный источник дохода.

На встречу с владельцами участков пришёл новый учредитель компании. Возможно, его присутствие поменяет положение дела. Держать слово за «прежних» хозяев придётся теперь именно ему. А пока выслушивает обиды сельчан.

Талгат Молдагулов, житель села Бирлестик, Айыртауский район:

— Наши земли были залогом, чтобы владелец ТОО взял заём в агрокредитной корпорации, позже их выставили на аукцион. Вы представляете нашу реакцию, когда мы об этом узнали. Речь идёт почти о 900-х/девятистах/ пайщиках из 5 сел района. Мы поняли, в какой ситуации оказались на встрече, которую организовали 2 февраля. Торги, которые должны быть 4-го и 5-го,остановил акимат. 3-го числа мы подали в суд, наняли адвокатов, сейчас у нас их два. Несколько наших заявлений сейчас на рассмотрении в прокуратуре района, столько же в департаменте экономических расследований.

Атмосфера в зале напряженная, но, всё же участникам удалось выстроить конструктивный разговор. По словам акима Айыртауского района Бейбута Исманова, ТОО «Жаркын СК», созданное больше 10 лет назад, во времена своего подъёма занимало в области лидирующие позиции, иначе бы в нём не трудились столько людей. Нового руководителя скандального ТОО Бейбут Исманов вместе с пайщиками увидел впервые, в день своей отчетной встречи.

Бейбут Исманов, аким Айыртауского района:

— «Жаркын СК» сами где-то, видимо, для решения финансовых проблем привлекают инвесторов, чтобы закрыть задолженность по заработной плате, по задолженности в агрокредитной корпорации. Порядка 30 млн задолженность по зарплате, также у «Жаркын СК» есть задолженность по обязательным платежам в бюджет по налогам, на 50% закрыта только выплата паёв.

Общая задолженность товарищества перед населением сегодня составляет около 2 млрд тенге. Это подсчёты Мажита Сабирова. Сумма внушительная, признаётся инвестор, но нельзя забывать о большом потенциале товарищества, которое сейчас переживает не самые лучшие времена.

Мажит Сабиров, учредитель ТОО «Жаркын СК»:

— 5 аулов объедем, конкретно один за другим вопрос будем решать, самый актуальный — зарплата за много месяцев. Мы уже с АКК с головным офисом руководством встречались и этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Мы весь коллектив оставляем и совместно с ними будем все программы по посевной решать.

Остаётся надеяться, что планы нового руководства реализуются в полной мере. Пайщикам вернут их участки, наладится жизнь хозяйства, а вместе с этим улучшится и благополучие сельчан.

Айгерим Мукашева